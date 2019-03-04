عقوبات مشددة من "المجلس القومي للصحافة" للصحف المخالفة

دعا المجلس القومي للصحافة والمطبوعات في السودان؛ إلى تمكين الصحافة من القيام بدورها التنويري في هذه المرحلة التي تمر فيها البلاد بتطور سياسي كبير.

وناقش المجلس في الاجتماع الدوري اليوم الاثنين؛ ما اسماه بانعكسات الأحداث الأخيرة على حركة النشر الصحفي؛ في إشارة منه إلى الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تشهدها البلاد.

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وشدد المجلس على حق الصحافة في الحصول على المعلومات من مصادرها الأصلية؛ داعيا الصحفيين إلى الالتزام بميثاق العمل الصحفي.

ويختص المجلس بالتصديق وإجازة الإصدارات الصحفية والإعلامية؛ كما يوقع العقوبات على الصحف حال مخالفتها ميثاق الشرف الصحفي.

ورغم وجود المجلس واتحاد الصحفيين المقربين من السلطات ؛ إلا أن الصحفيين يشتكون من المضايقات المستمرة لجهاز الأمن وتدخله في إيقاف النشر ومصادرة الصحف.