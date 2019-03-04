عاجل.. "بعد طرد موظفينها" هولندا تسحب سفيرها من طهران

قررت هولندا، اليوم الاثنين، استدعاء سفيرها في طهران للتشاور عقب طرد طهران لاثنين من موظفي سفارتها. Advertisements وقال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، على "تويتر": "قررنا استدعاء السفير الهولندي في طهران للتشاور، والقرار يعقب طرد إيران لاثنين من موظفي السفارة الهولندية، وهو أمر غير مقبول".

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