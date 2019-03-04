تظاهرات طلابية في الجزائر علي ترشح "بوتفليقة" للولاية الخامسة

تجددت التظاهرات الطلابية، الاثنين، في عدد من الجامعات الجزائرية تنديداً بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

إلى ذلك، أعلن الطلبة في جامعة هواري بومدين في العاصمة، العصيان المدني ولم يلتحقوا بالجامعة.

كما تظاهر عدد من الطلاب داخل الحرم الجامعي في قسنطينة.

وشهدت مناطق عنابة وقالمة وباتنة مسيرات لمئات المتظاهرين أيضاً.

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يذكر أن ليل الأحد تظاهر مئات الشبّان وسط الجزائر العاصمة وفي مناطق أخرى احتجاجاً على تقديم الرئيس الجزائري ملف ترشّحه رسمياً للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 18 أبريل لولاية خامسة.

ويواجه بوتفليقة تظاهرات لم يسبق لها مثيل منذ وصوله إلى السلطة قبل عشرين عاماً، وتعهّد الأحد بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال فوزه يُحدد موعدها مؤتمر وطني يعمل أيضاً على إقرار إصلاحات أساسية.

ودعا بوتفليقة في رسالة تلاها مدير حملته، عبد الغني زعلان، ليل الأحد بعد تقديم ملف ترشحه إلى المجلس الدستوري، إلى تعديل الدستور حال انتخابه عبر استفتاء شعبي، وذلك في إطار حزمة إصلاحات سياسية واقتصادية. وقال في رسالة ترشحه إن "الدستور الجديد سيكرس ميلاد جمهورية جزائرية جديدة".

وكان علي بن فليس، رئيس الوزراء الجزائري الأسبق والمرشح المنسحب من انتخابات الرئاسة، أكد في مقابلة مع قناة الحدث الاثنين، أن رسالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة هي رسالة استخفاف بالجزائريين، وترشحه لعهدة خامسة سيشعل الجزائر. وأضاف أن الجزائر على مشارف المجهول والانزلاقات، وأكد أن الجزائريين حطموا جدار الخوف والاستسلام للواقع.