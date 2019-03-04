ثورة الكترونية لتدعيم "صلاح" مع ليفربول

حرصت جماهير ليفربول الإنجليزي في مصر والوطن العربي، على دعم نجم المنتخب الوطني وهداف الفريق محمد صلاح، بعد غيابه عن التهديف خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت غيابه عن زيارة شباك الخصوم في ثلاث مباريات متتالية للمرة الأولى منذ قدومه إلى النادي.

وتصدر هاشتاج «أدعم محمد صلاح»، موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك لمساندة نجم ليفربول بعد مباراة إيفرتون، مساء أمس الأحد، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة 29 للدوري الإنجليزي، وأهدر الفرعون فرصتين محققتين للتهديف.

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وفقد الريدز صدارة الدوري الإنجليزي، لصالح مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة عن رفاق محمد صلاح.

وأضاع محمد صلاح حتى الآن 14 فرصة محققة للتهديف ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما جاء المهاجم الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، لاعب أرسنال في الصدارة بعد إضاعته 19 فرصة تسجبل بالبريميرليج الموسم الجاري.