الرجاء المغربي يهدد بالانسحاب من الكونفدرالية الأفريقية

أرسل نادي الرجاء المغربي خطابا رسميا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، من أجل فتح تحقيق بخصوص "المهزلة التحكمية" كما وصفها البيان، والتي حدثت في لقاء الفريق أمام نهضة بركان، أمس الأحد، في كأس الكونفدرالية.

وجاء نص بيان الرجاء المغربي كالآتي:

"على إثر المجزرة التحكيمية التي تعرض لها نادي الرجاء الرياضي خلال الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإفريقي في مواجهة نادي النهضة البركانية يوم الأحد 3 مارس، عقد المكتب المديري للنادي مباشرة بعد نهاية اللقاء اجتماعا طارئا بمقر النادي".

وأكمل بيان النادي المغربي "أرسل رسالة استنكارية من طرف النادي لرئيس الاتحاد الإفريقي من أجل فتح تحقيق بخصوص هذه المهزلة مع حفظ حق النادي في تدارس إمكانية الانسحاب من المسابقات الإفريقية وذلك على ضوء نتائج التحقيق المطالب به".

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وأضاف "مراسلة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بصفتها وصية على الشأن الكروي في المغرب بهذه الواقعة".

وأتم "وأخيرا ينوه المكتب المديري للنادي بالسلوك الاحترافي للاعبي الفريق والطاقم التقني الذين أبانوا عن مستوى عالي من المسؤولية والانضباط بالرغم من الحيف المجحف الذي تعرض له الفريق، بالإضافة لروح الانضباط التي تحلى بها الجمهور المتنقل لمدينة بركان".

يذكر أن الرجاء المغربي قد تعادل أمام مواطنه نهضة بركان سلبيا في مباراة شهدت جدلا تحكيميا بعدم احتساب ركلة جزاء للرجاء وإلغاء هدف في الدقيقة 92.

ويتذيل الرجاء ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بينما يتصدر نهضة بركان المجموعة برصيد 8 نقاط، وأوتوهو الكونغولي في المركز الثاني بخمس نقاط وأخيرا حسنية أغادير ثالثا بأربع نقاط.