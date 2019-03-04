وكالة الطاقة الذرية: مؤتمر جديد للأمان النووى فى فبراير 2020

وقال أمانو - فى كلمته أمام اجتماع مجلس محافظى وكالة الطاقة الذرية - إن الإعداد للمؤتمر الوزارى سوف يبدأ على الفور ..موجها الشكر للدول الأعضاء على حرصها على المشاركة فى المؤتمر الوزارى.
وأضاف أن الوكالة ستواصل التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء فيما يخص إجراءات السلامة النووية ..مشيرا إلى وجود مراجعة مستمرة لخطط الدول فى مجال الأمان النووى.
وأشار إلى أن تكنولوجيا الأمان النووى تشهد تقدما مستمرا .. لافتا إلى وجود 453 مفاعلا نوويا فى 30 دولة يوفر نحو 400 جيجاوات من الكهرباء كما أن هناك 55 مفاعلا تحت الإنشاء فى 18 دولة .. مؤكدا فى الوقت ذاته اهتمام الوكالة بقضية تغير المناخ وإعدادها لمؤتمر دولى حول دور الطاقة النووية فى تغير المناخ.
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