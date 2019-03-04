نائب رئيس الجمهورية: توفير الدعم اللازم لحافظة القرآن الكريم

أكد نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد كبر، توفير الدعم اللازم من رئاسة الجمهورية لخلاوى القرآن الكريم والمدارس القرآنية التي أثبتت نجاحها وتطورها. وأوضح "كبر" خلال تشريفه تخريج "150" حافظاً وحافظة من طلاب المدارس القرآنية التابعة لجمعية الإصلاح والمواساة أمس بمسجد الشهيد، أن أكثر الطلاب المتفوقين غالبا من حفظة القرآن الكريم وعلومه. Advertisements من جهته كشف الأمين العام لديوان الزكاة، دكتور محمد عبد الرازق، أن الديوان قام بحصر عدد (2,883) خلوة كبيرة في كل ولايات السودان المختلفة، يتم دعمها من ديوان الزكاة الاتحادي، مبشراً بتقديم الدعم اللازم لخلاوى القرآن الكريم، بتوفير الدعم العيني في توفير القوت للطلاب ولشيوخ الخلاوى، بجانب الدعم النقدي لشيوخها.

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