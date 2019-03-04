خطوة صحيحة .. ولكن!.. بقلم جعفــــر سليمـــان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• تكوين لجنة تسجيلات .. بقيادة رئيس المجلس .. ووضع موجهات واضحة لفترة التسجيلات، خطوة في الإتجاه الصحيح ..تستحق الإشادة مع أمنيات بالألتزام التام بها وبتلك الموجهات المهمة.

• أولى الموجهات التي نرى أنها وضعت اللجنة في الطريق الصحيح هو التأكيد على قيمة اللاعبين الموجودين الآن بالكشف، ومنح الجميع كافة مستحقاتهم السابقة قبل التفكير في عملية الإحلال والإبدال.

• نرى أن هذا القرار تحديداً قرار راشد .. لأن المحافظة على معنويات اللاعبين الحاليين أهم من تدعيم الفريق بلاعبين جدد ..وطبيعي إن لم يجد اللاعب الناشط الآن حقه ورأي بأم عينيه الأموال تغدق على القادمين الجدد ..وحقه ضائع ..فهذا يقلل كثيرا من جهده وتفتر همته ..ويحبط وتتراجع معنوياته.

• وتجديد الثقة في كل اللاعبين ..أمر مطلوب بكل تأكيد وقد أتخذت اللجنة قرارا معنويا مهماً يحسب لها بكل تأكيد.

• أيضا قرار حصر أمر التسجيلات على جهة الإختصاص (المدير الفني) ..يعتبر قراراً جيداً ، فالحاكمية في التسجيل والإستغناء بالدرجة الأولى للإدارة الفنية ..مع مساحة محدودة للتسجيل الإداري لمقتضيات أخرى تعضد من الحاجة الفنية ..وتوفر مكاسب أخرى.

• أما قرار إعادة لاعب الفريق مجيد سومانا ..وكذلك السماني الصاوي ..ففي هذه الخطوة تصحيح لأخطاء أرتكبت بواسطة ذات المجلس ..حيث أهمل أمر سومانا وصاحب تسجيله نوعا من الضبابية التي أفقدت الفريق مجهوداته على نحو مفاجئ بعد أن إتضح أن ناديه لم يتسلم أي مبلغ من المريخ نظير إنتقاله.

• وباتت عودة سومانا أمر حتمياً ..بعد أن أعلن رسمياً عن إبتعاد نجم الوسط الشاب ضياء الدين محجوب لفترة قد تقارب العام ..بعد تعرضه لأصابة من أسوأ الإصابات التي يتعرض لها لاعبي كرة القدم ..ونحن نسأل الله له الشفاء العاجل والعودة إلى الملعب في أقرب وقت ممكن.

• وإن كان سومانا لا يلعب بذات اسلوب ضياء الدين ..وأن المريخ في حاجة لتعويض غيابه الذي سيمتد طويلا بآخر يؤدي بذات أسلوبه ..إلا أن وجود النجيري أمر مهم ويمنح خيارات مهمة في محور الوسط.

• كذلك السماني الصاوي كان خروجه في إعارة للإتحاد الليبي قرارا متسرعاً كان الغرض منه كما يعلم الجميع توفير أموال تعين مجلس سوداكال منهار وقتها من الإستمرار برغم عدم الأهلية التي أمن عليها الجميع بالبيت المريخي ..

• وحتى عندما حان وقت عودته لم يحسن المجلس إدارة أمر عودته ..ليبقى بعيدا فترة زمنية طويلة ..أخذت منه الكثير ..وقطعا سيحتاج إلى وقت كبير حتى يستعيد قدرته على التألق ..واللعب بذات المستويات السابقة التي عرف بها.

• هذه قرارات نراها جيدة ..وقد توفقت اللجنة في إتخاذها ..ولا خلاف على أنها قرارات إن وضعت موضع التنفيذ بدقة ومتابعة ..فإنها ستنتج عملية متميزة وتفرز نتائج جيدة بكل تأكيد وبإحتمالات كبيرة للغاية.

• ولكن السؤال ..هذه القرارت جميعها تحتاج إلى العنصر الأهم لإنجاحها ..وهو المال ..فهل وضع المجلس أمام لجنة التسجيلات مبالغ مالية معتبرة تعين على تنفيذ تلك القرارت؟

• منح اللاعبين كافة مستحقاتهم أمر يحتاج إلى ضخ أموال ليست بالقليلة ..لأن عدد ليس بالقليل من النجوم يحملون شيكات كانت قد إرتدت لعدم كفاية الرصيد ..وحصولهم على هذه المستحقات جانب معنوي مهم، قبل مباراة الحسم أمام النجم الساحلي التونسي.

• أما مجيد سومانا فنرى أن عودته ستكلف أموال طائلة ..فبجانب ما يطلبه ناديه فإن للاعبين مستحقات طرف نادي المريخ ..!!

• هل يستطيع المجلس توفير هذه المبالغ المالية الكبيرة من أجل تنفيذ هذه القرارات التي صدرت بترتيب جيد يستحق الإشادة ..أم أن الأمر سيطرح لجمهور المريخ كعادة هذا المجلس الذي تتحرك كل ملفاته بقوة دفع الجمهور؟

• وبعيدا عن قرارات لجنة التسجيلات يجدر الذكر أن إعلان المجلس منح اللاعبين حافزاً ماليا يصل إلى خمسمائة ألف دولار حال الوصول إلى نهائي كاس زايد ..وفي هذا الوقت المبكر أيضا نراه أمراً جيداً ويصب في خانة التهيئة النفسية والمعنوية للاعبين، وهو قرار يمكن أن يسير بجانب قرار إعادة الثقة في كل اللاعبين ومنحهم مستحقاتهم بطرف النادي.

في نقاط

• قرار التدعيم أصبح عند يامن زلفاني ..فهل يسلم التونسي من التأثيرات الجانبية أم يحتكم لرؤيته الخاصة!!

• نتفق مع لجنة التسجيلات بقيادة ود الشيخ أن التدعيم محدود ونوعي!

• كشف الفريق يعج بالنجوم الذين تم قيدهم على مدى سنوات مضت، والحاجة الآن محدودة جداً

• يحيرني البعض الذين ينادون بإعارة النجم الشاب خالد النعسان!!

• النعسان نجم موهوب ..وقابل للتطور وإذا ما وجد إهتمام أكبر من الإدارة الفنية والعمل على تطوير مستواه الفني ..فإنه سيكون النجم الأول خلال السنوات القليلة القادمة.

• بدايات خالد النعسان تشبه كثيراً بدايات بكري المدينة الذي بات الآن ضمن أساطير كرة القدم السودانية ..وأفضل النجوم على الإطلاق في الوقت الراهن.

• ومع أكيد إحترامنا أيضا لوجهة النظر الفنية فإننا نرى الحديث أيضا عن إعارة التاج يعقوب ..يعتبر ضربا من الجنون ..التاج موهبة كبيرة ..لم ينعم بالأستقرار الفني ويحتاج إلى الإستقرار في وظيفته بوسط الملعب ..وبعدها سيكون نجما مؤثراً ومهماً

• وكل هذه الرؤى بكل تأكيد تصبح بلا قيمة