الحلم المبتور.. بقلم محمود الدرديري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*لا يخفي علي الجميع حالة الفرح الكبيرة التي سيطرت علي كل عشاق الاحمر الوهاج بعد ظهور قناة المريخ الفضائية وتحول الحلم الذي ظل يداعب مخيلة الكثيرين إلي حقيقة وواقع ملموس

*وقناة المريخ الفضائية ظهرت في وقتها المناسب تماماً بعد ان سيطر الاعلام الازرق علي الساحة بسبب الانتشار الكثيف للإصدارات الورقية الزرقاء مقارنة بالإصدارات الحمراء والتي تقلص عددها بعد توقف صحيفة الزاوية

*بجانب السيطرة الزرقاء علي سوق الصحف الورقية. قامت قناة الهلال خلال الفترة الماضية بدور كبير ومهم من خلال الحملة الــ(غزو الفكري) للجيل الجديد من الاطفال عبر التركيز علي هذه الشريحة المهمة والتي تشكل مستقبل هذه البلاد بلا شك

*حيث تابعنا ظهور عديد الاطفال في فيديوهات من انتاج القناة وهم يشاركون في ترديد اغاني تمجد الهلال وهي خطوة مهمة وذكية من القناة لاستمالة هذا الجيل

*في المقابل نجد ان قناة المريخ ومنذ ظهورها وحتي الان لم تستطع الخروج من (التقليدية) في العمل الإعلامي عبر الاكتفاء بنقل تمارين الفريق وعرض مباريات قديمة للمريخ دون ان يظهر أي عنصر برامجي جديد يساهم في جذب المتابعين وتطوير الاداء الإعلامي في القناة

*كنت اتوقع ان يكون تركيز القناة اكبر علي شريحة الشباب والاطفال علي اعتبار ان استمالة هذه الشرائح وزرع حب المريخ في دواخلهم من شأنه ان يضمن لنا مستقبل باهر للأحمر الوهاج

*ويُمكن للقائمين علي امر القناة الاستفادة من شهرة عدد من نجوم الفريق الاول وتنظيم لقاءات لهم مع شريحة الشباب والاطفال مما يُساهم بصورة كبيرة من زيادة ارتباط هذه الشرائح بالكيان الاحمر

*كذلك يُمكن للقائمين علي امر القناة الاستفادة من عديد الاسماء الإعلامية المريخية التي ساهمت في نجاح العديد من القنوات التلفزيونية الأخرى. من اجل إعداد برامج جاذبة تستطيع ان تنقل القناة إلي الامام بسرعة وباقل المجهودات

*كل هذه الاشياء سادتي تحتاج لتوسيع ماعون المشورة والمشاركة في الافكار والبرامج بالنسبة للقناة. وعدم المجاملة إطلاقاً في الاختيار. لان هذه القناة تمثل (نادي المريخ) ويجب ان تكون علي قدر اسم ومكانة هذا النادي الكبير والعريق

*وحتي لا تختفي القناة بنفس سرعة ظهورها. اتمني من القائمين علي امرها مراجعة ومناقشة كل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بعمل القناة. وحتي إن كانت هنالك (حوجه) لبعض المعينات في العمل فلا غضاضة في طرحها بكل شفافية ووضعها امام اهل المريخ من اجل المساهمة في توفيرها لان نجاح هذه القناة هو نجاح لكل اهل المريخ وفشلها كذلك هو فشل كل اهل المريخ

رسالة لأحفاد الاساطير

*المتابع لمباريات المريخ الاخيرة بملعب القلعة الحمراء يلاحظ الغياب الواضح لأحفاد الاساطير التراس اوليمبوس مونس عن المدرج الجنوبي الذي ظل يمثل نقطة قوة ودعم كبير لنجوم الاحمر الوهاج

*اعلم تمام العلم ان هنالك عديد الاسباب وراء غياب شباب الكورفا سود والتي يراها ملوك المدرج الجنوبي بانها منطقية ومقبولة علي الاقل بالنسبة لهم

*لكن علي هؤلاء الشباب ان يعلموا ان (الوطن الصغير) يحتاج الان لكل جنوده اكثر من أي وقت مضي. ونداء الوطن لا يحتاج لتفكير من اجل التلبية

*ومهما كانت الاسباب والمبررات للغياب طيلة الفترة الماضية. فإن الواجب يحتم علي كل المجموعة مراجعة هذا القرار الذي حرم الاحمر ونجومه من (الشغف) الذي ظل المدرج الجنوبي مصدراً له

*قوموا إلي مريخكم يرحمكم الله واتركوا كل شيء جانباً حتي نهاية معركة النجم الساحلي التونسي والتي تحتاج لـ(60.000) مقاتل احمر في المدرجات لزلزلة الارض تحت اقدام الفرقة التونسية

*ويجب ان يكون احفاد الاساطير في مقدمة الركب يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري كما تعودنا منهم دائماً وابداً لان الحصاد يحتاج لكل شعب المريخ دون استثناء

*تذكروا الرعب الذي ظللتم تصدرونه لكل منافس داخل لأرض القلعة الحمراء. تذكروا روح المريخ التي دائماً ما كانت عنصراً مهماً واساسياً في المدرج الجنوبي. وتذكروا كذلك ان المريخ يحتاجكم اكثر من أي وقت مضي ولم نتعود منكم الخذلان في وم من الايام

*عودوا إلي مدرجكم. ومارسوا عشقكم للمريخ واشعلوا الملعب بالهتاف وليبدأ الانتصار ليلة التاسع والعشرين من (منصة الكابو) التي كانت ومازالت مصدراً للإلهام والقوة لكل شعب الاحمر

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