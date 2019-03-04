الكنابة روضوا الفهود.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× روض لاعبو المريخ أصحاب الكنبة فهود فهود مولانا جمال حسن سعيد والبرنس هثم مصطفى، ورصعوه بأربعة أهداف يحدث كل واحد هدف منها عن عمل جيد وعناصر مجيدة.

× غاب كما هومتوقع كل الفريق الأحمر الأصلي الأساس، ولكن لم تغب المتعة والإثارة، ولم يختف الابداع والانتصار، بل أفلح اللاعبون بلا استثناء الأمر الذي يؤكد أن العمل الفني استطاع بمعاونة الظروف خلق أكثر من فريق بكل تأكيد ويقين.

× الأمل عطبرة كان يمثل قوة وشمطة عظيمة أمام المريخ، ولكنه أصبح مثله كأي فريق عادي لا يهتم به خصم علا أو قل، ولأجل ذلك قلنا أن مباريات الدوري الممتاز لا قيمة فنية لها فيما يخص التنافس الخارجي العربي أو الأفريقي.

× ولكن يبدو أن لمسات الكوتش هيثم مصطفى غير مناسبة ولا طائل منها، لأن الفتى لم يستطع التفوق على المريخ أو المقاربة كما كان يحدث من الأمل، وقد لا يكون للبرنس أي ذنب في مواجهة الأمس، لأن نفسيات الأمل لاعبين وأدارة خربة جدا تجاه المريخ دون الأندية الأخرى، لأجل ذلك تحيط بهم الهزيمة الأليمة.

× ظلت مباريات الأمل تشكل هواجسا ومخاوفا شتى بالنسبة لأهل المريخ، لأنهم اعتداوا على المصائب المتنوعة التي دائما ما يكون الأمل وبدعم من هلال الكاردينال سببا فيها، والحمد لله الذي كسر شوكتهم وأهار قوتهم وجعلهم فريسة لداؤود والنعسان.

× لفت نظري بل انتابتني الحسرة للهدف الروعة الذي أحرزه اللاعب الأروع محمد حامد التش، وسبب الحسرة في أن التش كان من أسوأ اللاعبين الذين لعبوا مباراة النجم، ولم يقدم اللاعب أية لمحة تشير لمهارته المعروفة والمرجوة.

× التش يمتلك كل المهارات العالية في كرة القدم، سيطرة على الكرة بتفوق، حركة بالكرة ، تخلص من الخصوم في أضيق المساحات، مضرب قوي ومركز، فهو لاعب مكتمل ولا ينقصه شيء في الجانب المهاري أبدا أبدا.

× لكن يبدو أن المباريات الكبيرة تزعجه وتؤثر في إمكاناته، وهذه مشكلة كبيرة قد أضرت بأفضل اللاعبين، وجعلتهم يتوارون بعد أن انكشف أمرهم ووضح للعامة والأجهزة الفنية، وفي مثل هذه الحالة يحتاج اللاعب لمرشد نفسي خاص.

× التش يقدم الأفضل والأمتع في معظم المباريات، ولكن يخبوء بريقه ويقل عطائه ويتوه ويفتقده الفريق والصفوة في المواجهات الكبيرة والمهمة، وهذا الأمر قد تكرر محليا وخارجيا، ونأمل أن يراجع التش عمله حتى لا يرتبط أدائه بالمباريات الغير مهمة ولا مؤثرة والتي هي على شاكلة مباراة الأمل عصر الأمس.

ذهبيـــــــــــــــــــــات

× تقديم البرنس لاستقالته من تدريب الأمل توضح أنه كان يريد هزيمة المريخ.

× هيثم يعرف القيمة الفنية الكبيرة التي كان سينالها لو حقق الفوز على الأحمر.

× لا توجد أية مقارنة بين المريخ والأمل يا برنس حتى تزعل وتفكل البيرك بالطريقة دي.

× التضامن مع ضياء الدين المصاب من قبل لاعبي المريخ لفتة نشيد بها ولكن.

× لكن مثل هذا التضامن ينبغي أن يكون خلال مباراة الإياب أمام النجم الساحلي، وليس الأمل الهلكان.

× نهنئ ونبارك للهلال الانتصار المهم الذي حققه عشية الأمس على زيسكو.

× الهلال أصبح من أكثر المؤهلين للترقي للدور القادم بإذن الله تعالى.

× على الفريق الأزرق الحرص التام على كسب المباراة القادمة، حتى لا يدخل في حسابات الأندية الأخرى.

× فرط ليفربول كثيرا في صدارته التي تمسك بها لمدة ثلاثة أشهر.

× التعادل المحزن الذي جرى بينه وإفيرتون مكن السيتي من استعادة الصدارة.

× كلوب لم يكن موفقا في إدارة مباراة الأمس ولم يوفق حتى في إختيار العناصر.

الذهبيــــــة الأخيـــــرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لهذا الصباح نتعجب، المريخ يتسلم أوراق عماد الصيني والهلال يتسلم أوراق آلاء مبارك لوشي.