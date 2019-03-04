جدّدوا لـ”الزلفاني يا “قريش”.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[قناعتي الشخصية ويتفق معي فيها كثير من عشاق المريخ ان المدرب “يامن الزلفاني” يمكن ان يحقق مع الاحمر افضل النتائج خلال المواسم القادمة حال منح كافة صلاحيات الشطب والتسجيل واختيار وجهة المعسكر الاعدادي وتحديد الاندية التي يواجهها الزعيم خلال فترة الاعداد.

[“الزلفاني” مدرب شاب وطموح يسعي لتحقيق مجده في مجال التدريب مع المريخ وهو ما يعزّز من فرص قيادته للفريق لسكة الانجازات.

[الحقيقة التي لا تقبل الجدل ان الظروف التي عمل فيها “الزلفاني” لم تكن مهيئة لتحقيق افضل النتائج ورغم ذلك استطاع التونسي تحدي تلك الظروف ونجح في قيادة الزعيم لدور الاربعة من كاس زايد للاندية ابطال العرب.

[لو تهيأت الطروف لهذا المدرب بمنحه صلاحيات شطب وتسجيل من يريد من اللاعبين الوطنيين والمحترفين الاجانب فان الفريق بامكانه التحليق في نهائي ابطال افريقيا ولو منح مجلس الادارة المدرب حق تحديد وجهة المعسكر الاعدادي والاتفاق مع الاندية التي سيتباري معها المريخ فان النتائج ستكون افضل.

[جاء “الزلفاني” الي المريخ دون اي رصيد من الانجازات وهو بلا خبرات كبيرة في مجال التدريب لكنه اتي برغبة كبيرة في قيادة المريخ لتحقيق افضل النتائج من اجل صناعة تاريخ له في عالم التدريب.

[وجد “الزلفاني” بصفوف المريخ افضل اللاعبين وبالمقابل ضم الكشف بعض فاقدي الموهبة ممّن ارتدوا شعار الاحمر عن طريق الصدفة جراء المجاملات التي قيّدت الفريق وحرمته من تحقيق امال وتطلعات شعب الاحمر.

[لم يكن بمقدور التونسي استبدال اي من لاعبيه الذين انتهت صلاحياتهم بالملاعب كما لم يكن من مخرج لضم اي من اللاعبين الذين يسد بهم الثغرات نتيجة لحرمان الزعيم من التسجيلات.

[لم يجد التونسي الدعم والمؤازرة من كافة اهل المريخ وتعرض لحرب ضروس شغلته عن اداء مهامه بالصورة الصحيحة ونجح في كسب الرهان رغم العقبات التي وضعت في طريقه.

[انتهج “الزلفاني” طريقة لعب تعتمد علي اغلاق المنافذ الدفاعية مع الاعتماد علي الهجمات المرتدة فجعل من المريخ اسم تخشاه كافة الفرق بما فيها صاحبة التاريخ.

[طريقته الدفاعية المحكمة قادته لتجاوز الجيش السوري ومن بعده اتحاد العاصمة الجزائري ومن بعده المولودية الجزائري وخرج بنتيجة اكثر من رائعة من مباراة ذهاب دور الاربعة من كاس زايد بالخسارة بهدف وحيد امام النجم الساحلي التونسي واقترب بالمريخ من العبور لنهائي كاس زايد.

[حتي وان فشل المريخ في تجاوز النجم الساحلي فان مجلس ادارة نادي المريخ مطالب بالتوقيع مع “الزلفاني” لتمديد عقده لمدة ثلاثة اعوام من اجل بناء فريق البطولات.

[لا يحتاج المريخ لمدرب صاحب خبرات طويلة في مجال التدريب لافتقادهم الرغبة في تحقيق انجازات سبق لهم حصد الكثير منها مع الاندية التي تولوا تدريبها .

[امنحوا هذا المدرب فرصة تجهيز الكتيبة المريخية للموسم الجديد ولن تندموا يا “قريش”.

[جددوا لـــ”الزلفاني” يا “قريش”.

مشهد اخير

[من المفارقات ان المريخ ظل يحقق افضل النتائج ويتجاوز الفرق الواحد تلو الاخر خلال الفترة التي استقال فيها “ود الشيخ” من رئاسة النادي وبعودته خسر المريخ من النجم بسوسة!!!

[من يخبر “ود الشيخ” ان (خير) المريخ في ابتعاده!