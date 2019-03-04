بأي صفة يفاوض سوداكال لاعب بورندي او ايرلندي.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** أعود للكتابة بعد توقف قصير كان بسبب الملاريا هذا المرض الذي لا يوجد الا في السودان واحمد الله كثيرا وقد من علي” بالشفاء

** نحمد الله ان الهلال وفي هذه المرة تجاوز محطة ٣ نقاط في دوري مجموعات الكونفدرالية بعد انتصاره علي ناكانا بالخرطوم وتعادله مع زسكو في زامبيا وانتصاره علي زسكو مساء. امس بثلاثية وبالقطع هذا إنجاز ضخم لفريق لم يحصل علي اي انتصار في العام المنصرم وفي نفس المنافسة وخطوة متقدمة جدا والهلال الان في صدارة المجموعة وتبقت له معركة في غانا واخري في ام درمان ولابد من الحصول علي ٤ نقاط ليضمن الصعود و ٣ نقاط ستدخله في حسابات صعبه معقدة لان الأندية الأخري الثلاثة لديها امل والثلاثة افضل من الازرق فنيا

** قرارات الكاردينال اتت أكلها وقد جمع الهلال ٤ نقاط في مباراتين وتصدر المجموعة و الكاردينال طموحه أكبر

** علي لاعبي الهلال والمريخ ان يدركوا جيدا أن الاتحاد الدولي يمنع منعا باتا استخدام السياسة والعبارات العنصرية في مبارياته وعاقب الكثير من الأندية والاتحادات بسبب السياسة والتصرف الذي أتي به لاعب الهلال وليد الشعلة عقب إحرازه هدف في شباك زسكو امس ربما عرضه للعقوبة ولن يسلم ناديه أيضا وعلي إدارات الأندية والأجهزة الفنية توعية اللاعبين والسياسة ليس مكانها ملاعب كرة القدم يا وليد الشعلة وسيف تيري وخالد النعسان

** المريخ كبير البلد اكتفي بأربعة أهداف في شباك الأمل العطبراوي في المباراة التي جرت عصر امس ولعب بالطول والعرض في غياب عدد من نجومه وبادائه تدريب واحد فقط بعد عودته من تونس وادي حماد الجس بتميز وتألق حقار بصورة ملفتة في الطرف الشمال وابدع ياسر قصاري والتاج يعقوباب في الوسط وأحرز الفنان التش هدف لوحة وعاد النعسان للتسجيل وأحرز هدفين روعة وأشعل محمد داؤد الملعب عند دخوله في منتصف الشوط الثاني وقال لرمضان عجب ضربة الجزاء تسدد هكذا ورمضان أهدر ضربة جزاء في الشوط الأول .وشاهد الجمهور حارس المرمى عصام بعد غياب طويل وعصام تصدي بخفة ورشاقة لتسديدة قوية قرب نهاية المباراة

** اصبحنا لا نخشي علي المريخ في اي مباراة في وجود بدلاء افضل من الأساسيين والتحية للمدرب زلفة وزلفة ده اسم الدلع للزولفاني

** سيف تيري في حاجة لوقفة طويلة مع نفسه ولن ازيد

** الأمل لعب بروح عالية واستحق التقدير وجمعة كان افضل لاعبيه وجدو أيضا كان مميزا وياسر. فولة ( حقد) أكثر من اللزوم

** مباراة المريخ والأمل كان من المفترض وحسب قرار اللجنة المنظمة ان تبدأ في الثالثة والنصف وانطلقت في الرابعة وابدي المدرب الزولفاني استياء شديدا وضحك من الفوضي والتأخير احدث ربكة لقناة الملاعب وللجهازين الفنيين للفريقين وحتي وسط لاعبي الفريقين وما بعيد هيثم مصطفي يقول التأخير سبب الهزيمة ولا ندري كيف حدث هذا يا صديقي د كمال شداد رجل النظام والانضباط وأين لجنتك المنظمة ونحي حكم المباراة صديق الطريفي والذي لم يقع في اخطاء ولم يتردد في احتساب ضربتي جزاء للمريخ

** في كل الدنيا يقوم اتحاد الكرة بتسليم الأندية برنامج الدوري قبل شهر من انطلاقة المنافسة والبرنامج لا يتبدل ولا يتغير ويحدد ملعب المباراة وموعد انطلاقتها وتعالوا شوفو العشوائية عندنا ومافي داعي للدخول في تفاصيل بس يبق سؤال مهم متي نواكب العالم

** في دولة الشريعة أعلنت مباراة المريخ والأمل مع موعد فريضة العصر وانطلقت مباراة الهلال وزسكو مع اذان صلاة المغرب والكلام علي ان القناة الناقلة فرضت ذلك كلام لا معني له وكان بإمكان الاتحاد السوداني ان يعترض فالصلاة اهم من الكورة

** لا امل للامل في دوري النخبة الا بالفوز علي الخرطوم الوطني ولا امل للموردة الا بالفوز علي اهلي الخرطوم ولا امل لحي الوادي الا بالانتصار علي زعيم البلد وتبقي المعادلة صعبة

** المريخ زعيم العرب يصل نيالا الجميلة نهار غد ليواجه حي الوادي عصر الأربعاء دوريا والمعز محجوب حارس مرمي الوادي رفع راية التحدي

** طالما قام المريخ بتسديد المبلغ المطلوب لنادي الجيش النيجري لماذا يتأخر سومانا ولماذا لا يصل الخرطوم غدا

** الزميل دسوقي يكتب في الاسياد وقطعا لا تعليق لدينا

** ما بريدك مهما بقيت غلطة كانت وتاني ابيت

** آخر دبوس

** باي صفة يفاوض سوداكال لاعب بورندي او ايرلندي