مصرفي ببنك شهير يشرع في قتل ابن اخته رميا بالرصاص لهذا السبب…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شرع مصرفي ببنك شهير في قتل نجل شقيقته رمياً بالرصاص بالقرب من مستشفى معروف بالخرطوم.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن المجني عليه أخطر الشرطة بتعرضه لإطلاق نار من فوهة مسدس خاله، وكشف عن خلافات أسرية حول ورثة. وأضاف المصدر أن الشرطة ألقت القبض على المتهم وأخضعته للتحقيق مدونة ضده بلاغاً بالشروع في القتل، وكشفت تحرياتها عن أنه المتهم سبق وأن واجه بلاغاً بالشروع في قتل أحد أقاربه.

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