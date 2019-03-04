العثور على طالب جامعي مشنوقا داخل غرفته في ظروف غامضة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أنهى طالب جامعي حياته شنقاً داخل غرفته بمنطقة الصوفي بولاية النيل الأبيض ونقل مصدر لـ(السوداني) أن الطالب البالغ من العمر 23 عاماً كان قد عُثر عليه مشنوقاً بحبل داخل غرفته. فأبلغت أسرته الشرطة وبدورها أرسلت فريقاً حقق حول الملابسات وأحال الجثة إلى المشرحة. وكشفت تحريات الشرطة عن أن الضحية أقدم على الخطوة نتيجة خلاف أسري. عليه دونت الشرطة بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة.

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