المحكمة تأمر بإعلان المتهم (ود قلبا) لاستجوابه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أمر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس بإعلان المتهم بتأسيس صفحة (ود قلبا) الشهيرة بالفيس بوك المعادية للنظام لإحضاره فى الجلسة القادمة من سجن كوبر لاستجوابه.

وتشير تفاصيل البلاغ إلى أن المتهم قام بتأسيس صفحة (ود قلبا) الشهيرة بالفيس بوك المعادية للنظام الحاكم التي ينشر بها صور لقادة بارزين وضباط بجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وأبلغ الشاكي بأن المتهم قام بتزوير اسمه في الأصل وقام باستخراج جواز سفر بموجب مستندات مزورة ، وتم القبض على المتهم وقال إنه كان موظفاً بالسعودية وحصلت له مشكلة مع كفيله وتم طرده من قبل السلطات السعودية بينما كان مجبوراً على عمل التزوير والعودة إلى المملكة لاسترداد مستحقاته، وسجل اعترافاً قضائياً بذلك. وأكد المتحري أن المتهم له بلاغ آخر في أمن الدولة بإنشاء صفحة (ودقلبا) وهي معادية للحكومة السودانية.