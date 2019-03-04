زواج يابانيين على الطريقة السودانية بعد اعتناقهم الإسلام.!

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
شهدت منطقة العالياب بنهر النيل زواج ياباني ويابانية على الطريقة السودانية، وتمت فيه جميع العادات والطقوس التي تصاحب الزواج السوداني، وذلك بعد اعتناقهم الإسلام. الزواج الذي حرص على حضوره أبناء جميع المنطقة وقياداتها، كان مثار حديث الناس، كما وثق الجميع لهذا الحدث المهم، وتناولت عدد من القروبات بمواقع التواصل الاجتماعي الحدث حسب صحيفة آخر لحظة، متمنين لهما حياة سعيدة.
زواج اليابانيين لم يكن الزواج الأول الذي يقام على الطريقة السودانية، فهناك عدد من الزيجات من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية تمت بالطقوس السودانية، وهناك بعض العروسات قمن بالاستعانة بخبيرات في مجال تعليم رقيص العروس، حتى يكملوا مراسم الزفاف بكامل العادات والتقاليد السودانية.
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