طريقة وليست تشكيلة.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> المدرب الشاطر يعتمد على طريقة لعب لا على تشكيلة محددة.

> لذا نجد مستوى الاداء في المريخ وشكل الاداء لا يختلف كثيراً مهما اختلفت التشكيلة.

> القصة تكتيك وانضباط.

> كلو يوم يؤكد زولفا المغمور انه افضل من مية مشهور.

> واذا ادرنا الاحلال والابدال وفقاً لتوجيهات زولفا.

> صدقوني الاميرة السمراء الموسم القادم بتتجرتق في القلعة الحمراء.

> بس نبرد ونصفي النية.

> ايها الناس.

> ناس روشا بلقوا الناس ديل وين؟

> معقولة!!!!

> نقول مبروك.

> نسوي شنو عاد.

> البجي اول السودان بقولوا ليهو مبروك.

> والبجيب تلاتة واربعين في المية برضو بقولوا ليهو مبروك.

> لذا مبروك يا روشا.

> فالحصة وطن.

> ووطن بعزو باقي.

> مكانو في جوة المآقي.

> صحيح فقير ريو السواقي.

> بس مكانو في نفوسنا باقي.

> وبجهودنا حا يبقي راقي.

> وطن.

> ايها الناس.

> كلو يوم بقولها.

> علاج المصابين.

> وبالذات ضياء الدين.

> علاج زي ما قال كتاب طب اصابات الملاعب صفحة واحد.

> لا نستعجل عودتهم للملعب.

> لانهم صغار وامامهم طريق طويل للامتاع والابداع.

> يجب ان نتعامل مع هذا الملف بوعي واهتمام.

> ما داير اقول بمنهجية وعلمية.

> لانو هيك تعبير بثير حفيظة اخوة لنا.

> نحبهم ولا نحب ان نغضبهم.

> بل نحبهم ونحب الكيان الذي يجمعنا بهم.

> حتى كلمة الكيان دي ممكن تقرب حاجب بعضنا من حاجبه الآخر.

> لذا نستبدلها بالمريخ.

> ايها الناس.

> عودة سومانا.

> ادارة ملف الاحلال كما يحب الجهاز الفني.

> علاج المصابين.

> كلها ملفات لا تتحمل اللف ولا الدوران.

> وعلى المجلس انجازها بدرجة الامتياز.

> حتى لا نضع له لافتة على طابق شاخور مكتوب عليها.

> تسقط بس

> للمجلس طبعاً.

> الله لا تريح الكيبورد ده.

> اي حرف ندوسو دوس.

> حرف بتحرك باللمس مافي.

> ايها الناس.

> زي ديل ناس روشا بلقوهم وين؟؟؟

> والله نحنا نلقي حظ زي ده.

> موش مانديلا.

> المهاتما غاندي زاتو نجيبو بي غنمايتو الشايلة ديك.

> ايها الناس.

> في ما يتعلق باعادة تأهيل الاستاد.

> الثورة مستمرة.

> وتحتاج للدعم المادي الفوري.

> العندو قرش حبابو.

> والعندو الف حبابو.

> والعندو دولار.

> يفكو في البنك ويجينا.

> ويا حبذا لو عالجنا مجلسنا بالصدمة.

> وساهم كافراد في نفرة الحبيب الجار.

> الكمساري طقطق ليكم يا قريش.

> سامعني يا اسد؟

> ما تضحكوا مزمز علينا.

> دخلوا ايدينكم في جيوبكم.

> عقارب بنقبل.

> لانو النية صافية.

> ايها الناس.

> قون بوي حلو.

> ذكرني فجة الموت.

> ايها الناس.

> ان تنصروا الله ينصركم.

> اها.

> نجي لي شمارات والي الخرتوم.

> والينا.

> وهل يكمن الحل في البحصل؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال لكل فعل رد فعل مساوٍ له في القوة مضاد له في الاتجاه.. ما قريتوا فيزياء انتو؟؟؟

والى لقاء.

سلك