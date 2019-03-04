طريقة وليست تشكيلة.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> المدرب الشاطر يعتمد على طريقة لعب لا على تشكيلة محددة.
> لذا نجد مستوى الاداء في المريخ وشكل الاداء لا يختلف كثيراً مهما اختلفت التشكيلة.
> القصة تكتيك وانضباط.
> كلو يوم يؤكد زولفا المغمور انه افضل من مية مشهور.
> واذا ادرنا الاحلال والابدال وفقاً لتوجيهات زولفا.
> صدقوني الاميرة السمراء الموسم القادم بتتجرتق في القلعة الحمراء.
> بس نبرد ونصفي النية.
> ايها الناس.
> ناس روشا بلقوا الناس ديل وين؟
> معقولة!!!!
> نقول مبروك.
> نسوي شنو عاد.
> البجي اول السودان بقولوا ليهو مبروك.
> والبجيب تلاتة واربعين في المية برضو بقولوا ليهو مبروك.
> لذا مبروك يا روشا.
> فالحصة وطن.
> ووطن بعزو باقي.
> مكانو في جوة المآقي.
> صحيح فقير ريو السواقي.
> بس مكانو في نفوسنا باقي.
> وبجهودنا حا يبقي راقي.
> وطن.
> ايها الناس.
> كلو يوم بقولها.
> علاج المصابين.
> وبالذات ضياء الدين.
> علاج زي ما قال كتاب طب اصابات الملاعب صفحة واحد.
> لا نستعجل عودتهم للملعب.
> لانهم صغار وامامهم طريق طويل للامتاع والابداع.
> يجب ان نتعامل مع هذا الملف بوعي واهتمام.
> ما داير اقول بمنهجية وعلمية.
> لانو هيك تعبير بثير حفيظة اخوة لنا.
> نحبهم ولا نحب ان نغضبهم.
> بل نحبهم ونحب الكيان الذي يجمعنا بهم.
> حتى كلمة الكيان دي ممكن تقرب حاجب بعضنا من حاجبه الآخر.
> لذا نستبدلها بالمريخ.
> ايها الناس.
> عودة سومانا.
> ادارة ملف الاحلال كما يحب الجهاز الفني.
> علاج المصابين.
> كلها ملفات لا تتحمل اللف ولا الدوران.
> وعلى المجلس انجازها بدرجة الامتياز.
> حتى لا نضع له لافتة على طابق شاخور مكتوب عليها.
> تسقط بس
> للمجلس طبعاً.
> الله لا تريح الكيبورد ده.
> اي حرف ندوسو دوس.
> حرف بتحرك باللمس مافي.
> ايها الناس.
> زي ديل ناس روشا بلقوهم وين؟؟؟
> والله نحنا نلقي حظ زي ده.
> موش مانديلا.
> المهاتما غاندي زاتو نجيبو بي غنمايتو الشايلة ديك.
> ايها الناس.
> في ما يتعلق باعادة تأهيل الاستاد.
> الثورة مستمرة.
> وتحتاج للدعم المادي الفوري.
> العندو قرش حبابو.
> والعندو الف حبابو.
> والعندو دولار.
> يفكو في البنك ويجينا.
> ويا حبذا لو عالجنا مجلسنا بالصدمة.
> وساهم كافراد في نفرة الحبيب الجار.
> الكمساري طقطق ليكم يا قريش.
> سامعني يا اسد؟
> ما تضحكوا مزمز علينا.
> دخلوا ايدينكم في جيوبكم.
> عقارب بنقبل.
> لانو النية صافية.
> ايها الناس.
> قون بوي حلو.
> ذكرني فجة الموت.
> ايها الناس.
> ان تنصروا الله ينصركم.
> اها.
> نجي لي شمارات والي الخرتوم.
> والينا.
> وهل يكمن الحل في البحصل؟؟؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال لكل فعل رد فعل مساوٍ له في القوة مضاد له في الاتجاه.. ما قريتوا فيزياء انتو؟؟؟
والى لقاء.
سلك
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