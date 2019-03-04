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الزلفاني يشيد بانتصار واداء المريخ على الامل 

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أبدى يامن الزلفاني، المدير الفني للمريخ، سعادته الكبيرة بتسجيل النعسان لهدفين وصناعة سيف تيري لركلة جزاء، في مباراة الفريق اليوم أمام الأمل عطبرة في الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز المريخ برباعية نظيفة..
وقال المدرب التونسي: تألق النعسان وسيف تيري يعيد الثقة لثنائي هجوم المريخ ونحن في حوجة ماسة لخدماتهما في الفترة المقبلة.
وأشاد الزلفاني بالمجموعة التي ادت مباراة الأمل عصر اليوم باستاد المريخ. ويرى ان الفريق بشكل عام قدّم مباراة أكثر من ممتازة.. حيث قال: أكبر دليل على الاداء المميز للاعبين هو النتيجة الكبيرة التي انتهى عليها اللقاء، في ظل وجود عدد كبير من البدلاء انتصرنا وحققنا ثلاث نقاط توضع في رصيدنا وتعزّز الصدارة. لا وجود لصف ثاني ولا صف ثالث في المريخ. وواصل: الفوز على الأمل في ظل الظروف التي يمر بها الفريق بفقدانه لخمسة لاعبين مهمين يتلقون العلاج بتونس الان، نحن نمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين في كشف الفريق الأول.
وذكر يامن ان المريخ يؤدي جميع المباريات بمستوى عالي وينشد الفوز دوماً لمكانته كفريق كبير وعريق له اسمه وتأريخه.. ولا يتقبل أنصاره إلّا نتيجة الفوز.

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