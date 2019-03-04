اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بنهر النيل….

الخليج 365: أصدر والي نهر النيل الفريق الطيب المصباح قراراً بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين بالولاية. في وقت أعلنت فيه لجنة الأمن بنهر النيل في اجتماعها المشترك مع مدراء الجامعات بنهر النيل استئناف الدراسة بجامعة شندي في السابع عشر من مارس الحالي وبجامعتي وادي النيل والشيخ عبد الله البدري في السادس والعشرين منه. من ناحية أخرى أعلنت لجنة الأمن فك حظر التجوال بجميع محليات ومدن الولاية، مشيرة الى الاستقرار الذي تشهده الولاية على الأصعدة كافة. المادة السابقة المذيعة رشا الرشيد.. رهان “الشروق” في رمضان المقالة القادمة (حال البلد).. بقلم عبد اللطيف البوني

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