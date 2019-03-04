المذيعة رشا الرشيد.. رهان “الشروق” في رمضان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تُراهن قناة “الشروق” في رمضان المقبل على المذيعة رشا الرشيد، حيث أكدت مصادر مطّلعة من داخل القناة لـ(كوكتيل)، عن ترتيبات القناة لتقديمها هذا الموسم في قالبٍ برامجي جديدٍ، بينما زادت المصادر: إن البرنامج القادم سيكون بعيداً تماماً عن الغناء وسيختص باستعراض أحداث تاريخية وشخصيّاتٍ قوميّة، هذا ومن المُتوقّع أن ينطلق تسجيل البرنامج خلال الأيام المُقبلة.

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