حذر خوان جوايدو" عبر تطبيق "بيريسكوب"، كاراكاس من القبض عليه أو زوجته، واعدًا بأن حكومة "مادورو" ستواجه تداعيات أخرى.
وقال "جوايدو": "إذا كانت حكومة مادورو تحاول خطفنا.. فستكون واحدة من آخر الأخطاء التي ارتكبتها".
كما دعا "جوايدو"، الشعب الفنزويلي، إلى التحرك ضد حكومة "مادورو" لدى عودته إلى البلاد.
وكانت واشنطن قد دعمت تحذيراته، مع وعد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بأن كاراكاس ستواجه "استجابة قوية وخطيرة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إذا ما عرقلت عودة "جوايدو" الآمنة إلى فنزويلا.
وكان قد غادر خوان جوايدو فنزويلا في 22 فبراير، تحديًا لحظر السفر من قبل المحكمة العليا في فنزويلا. وأعلن عودته إلى وطنه في 4 مارس بعد رحلة عبر أمريكا اللاتينية.
كانت هذه تفاصيل خبر "جوايدو" يهدد "مادورو" من "اختطافه" بعد عودته لفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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