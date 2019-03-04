تدريب 12 ألف عامل بـ"الخرطوم" لبرنامج الجدارات

كشف الأمين العام المكلف للمجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم، عوض صديق، عن استهدافهم تدريب (12) ألف عامل بالولاية خلال العام الجاري عبر ثلاثة مستويات في نظام الجدارات التأهيلي، والبدء في التدريب بـ(22) وحدة.

وقال صديق خلال مخاطبته، الدورة التدريبية في الجدارات، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع أكاديمية الخرطوم للعلوم الإدارية بأكاديمية الخرطوم للعلوم الإدارية أمس، إن برنامج الجدارات في نسخته الثانية لعام 2019 يمثل امتداداً ومواصلة للخطة الموضوعة للتدريب، حيث تم خلال العام الماضي تدريب 14 ألف عامل بولاية الخرطوم.

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وطالب "صديق" جميع الدارسين بضرورة المواظبة والاستفادة من هذه الفرصة، من أجل تنفيذ برنامج الدولة في إصلاح الخدمة المدنية، وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد علي أهمية تدريب العاملين بالولاية كافة على المهارات اللازمة والضرورية للعمل من خلال تدريبهم على الجدارات الأساسية والوظيفية.