الاجسام الطبية تعلن الاضراب الشامل عن العمل بجميع مستشفيات البلاد

أعلنت العديد من الاجسام العاملة في القطاع الصحي بالسودان؛ الدخول في اضراب شامل عن العمل غداً الثلاثاء بجميع المستشفيات العامة والخاصة.

وأكدت الاجسام الطبية في بيان اليوم الاثنين ان الاضراب يأتي تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانين والقوى المعارضة الموقعة على اعلان الحرية والتغيير الذي اعلن في جميع البلاد.

وأكد الاطباء مواصلة الاضراب عن الحالات الباردة في جميع مستشفيات البلاد؛ والانسحاب الكامل دون قيد او شرط من مستشفيات القوات النظامية الجيش والشرطة؛ بجانب الاضراب في العيادات الخاصة للاخصائيين.

‏‎‏‎كما أعلن اطباء الاسنان ايضا ‏‎‏‎مواصلة الإضراب عن الحالات الباردة بمشاركة جميع أطباء الأسنان في السودان - أخصائيين، نواب، عموميين، إمتياز، خريجين، طلاب وجميع العاملين في القطاعين العام والخاص.

وينفذ الاطباء الصيادلة وقفة احتجاجية بالموسسات الحكومية؛ الى جانب استمرار الاضراب الشامل في جميع صيدليات المستشفيات الحكومية؛ عدا صيدليات الطوارئ؛ واضراب جزئي لجميع الصيدليات العامة من الساعة 8 وحتى 11 صباحاً.

وأعلن فنيو المختبرات الطبية عن اضرابات جزئية في المعامل الخاصة والحكومية؛ وفي قطاع شركات امداد المختبرات الطبية؛ مع مواصلة تقديم خدمات بنوك الدم؛ اضافة الى تنفيذ وقفات احتجاجية خارج البلاد.

ولاول مرة يدخل الممرضين في خط الاحتجاجات؛ حيث اعلنوا الاضراب العام والشامل في كل المؤسسات الصحية التابعة للقوات النظامية؛ وفي القطاعين العام والخاص عن جميع الحالات الباردة مع التدخل عند الضرورة القصوى.

والاجسام التي وقعت على البيان؛ المكتب الموحد للأطباء؛ لجنة صيادلة السودان المركزية؛ تجمع الصيادلة المهنيين؛ اللجنة المركزية للمختبرات الطبية؛ تجمع إختصاصيي وتقنيي الأشعة؛ تجمع التمريض السوداني؛ تجمع ضباط الصحة؛ تجمع المهندسين الطبيين السودانيين؛ اللجنة الموحدة لأطباء الأسنان السودانيين.

