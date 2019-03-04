عيسي: اتفاقية مع مصر لزيادة المنح الدراسية للطلاب السودانيين

أعلن السفير المصري بالخرطوم، حسام عيسى، عن اتفاق مع وزارة التعليم العالي بمصر وشيخ الأزهر، على زيادة المنح الدراسية التي تقدمها الجامعات المصرية للطلاب السودانيين، مؤكداً التزامهم باستفادة أكبر عدد من الطلاب من المنح المصرية.

وقال السفير "عيسى" في تصريحات صحفية، إن مصر في انتظار السودان لتحديد العدد الذي يريده، مبيناً أنه حصل على وعد من شيخ الأزهر بزيادة المنح لطلاب السودان، مؤكداً أن العدد الذي يطلبه السودان في جامعة الأزهر هي مجابة وبدون سقف في كافة التخصصات.

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وأوضح السفير المصري أن القاهرة قدمت العام السابق (100) منحة للسودانيين بجميع الجامعات المصرية، كاشفاً عن لقائه بعدد من المسؤولين بوزارة التعليم العالي بمصر والذين تم الاتفاق معهم على زيادة المنح الدراسية للسودان.