وزراء جدد في حكومة ولاية "كسلا"

كلف والي كسلا، الفريق ركن محمد منتي عنجر، الوزراء والمعتمدين السابقين بتولي تسيير الحكومة، فيما تم تعديل في بعض معتمدي المحليات.

وتم تكليف العميد م. عاطف عبد الله محمد عواض، لمحلية كسلا، ومعتصم عثمان محمد صالح، لمحلية ريفي حلفا، وصلاح محمد إبراهيم، لمحلية ريفي خشم القربة، ود. الباقر محمد نور، لمحلية ريفي كسلا، وأدى الوزراء والمعتمدون، وأدى الوزراء والمعتمدون المكلفون، القسم أمام والي كسلا.

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وأكد الوالي خلال لقائه بمجلس تنسيق الأحزاب والتنظيمات السياسية بالولاية أهمية العمل المشترك في تكامل الأدوار واستقرار العمل، لافتاً أن معاش الناس من أولويات اهتماماته في المرحلة المقبلة، وأن الاستقرار الاقتصادي والعدل ومحاربة الظواهر السالبة والفساد هي في جدول أعماله.