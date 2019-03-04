حزب الأمة: يقر بدوره في إبطال المشروع الإنقاذ الإسلامي

اقر رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي في خطابه أمام ملتقي ضم أكثر من 190من قيادات حزبه بدورهم في أبطال المشروع الاسلاموي للنظام.

وأعلن تبني الجهاد المدني لمقاومته، وقال أن استهداف النظام المتواصل للحزب بالاختراقات الفاشلة والإغراءات الكثيرة والاغتيالات الشخصية، لكن حزبه ظل شامخا رغم الضربات الكثيرة ومبادراً وحاضراً، مؤكدا علي عدم مشاركة الحزب في النظم الديكتاتورية.

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ولفت المهدي في حديثه إلي أن الثورة الحالية ليس مقطوعة من شجرة بل تمثل قمة التراكم الثوري لسبعة هبات شعبية في مواجهة النظام، معدداً السمات المميزة للثورة السودانية الحالية والتي أجملها في (انطلاقتها من خارج العاصمة ومن ثم عمت كل القطر، ويقودها جيل الشباب المنكوب من الإنقاذ، ورفعها لشعارات تجاوزت العنصرية لرحاب القومية، وإنتاجها لعبقريات في مجالات الفنون والحراك المجتمعي كحركة شاملة لكل الكفاءات السودانية، والتغطية الإعلامية الواسعة والمتميزة لها، والقدرة على المثابرة والاستمرارية لأكثر من ثلاث أشهر، والتزام الثوار الأخلاقي والقيمي والتمسك بالسلمية وحماية المواطنين ودور الأسر السودانية الإيجابي اتجاه الثوار، والموقف الإيجابي من الأسرة الدولية، والدور الكبير للسودانيين في المهجر).

ورسم المهدي ملامح برنامج المرحلة، بترتيب مواكب في العاصمة والولايات، وطالب بمواصلة التعبئة للإعتصامات في مائة موقع، وتعزيز التنسيق المشترك مع حلفائنا في قوى الحرية والتغيير.

وطرح الحبيب الإمام ما أسماه “كبسولة التحرير” التي طالب فيها بإطلاق سراح المعتقلين ورفع قانون الطوارئ ورفض عسكرة السلطة وتنحي الرئيس لصالح نظام جديد والمحاكمات في إطار عدالة انتقالية.