البشير: يؤكد علي دعم السفراء الأجانب في البلاد

أكد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، اليوم الإثنين، علي دعم ومساندة السودان للسفراء الأجانب بالبلاد بما يمكنهم من أداء مهامهم علي الوجه المطلوب الذي يعزز العلاقة مع دولهم، متمنياً لهم إقامة طيبة في السودان.

وتسلم رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري أوراق اعتماد سفراء كل من: باتريسيا بيدرو سفيرة للبرازيل بالخرطوم، وديبي كولمنارس سفيراً لفنزويلا، ووما اكسيمين سفيراً للصين، والحسين سيدي عبدالله الديه سفيراً لموريتانيا.

وقالت سفيرة البرازيل لدى السودان باتريسيا بيدرو، في تصريح صحفي، إنها ستسعى إلى وسائل جديدة لتعزيز العلاقات بين بلدها والسودان وتطوير أوجه التعاون خاصة في المجال الزراعي من أجل تقوية شراكة البلدين في المستقبل.

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بينما أثنى السفير الصيني ما اكسيمين على التطور الكبير الذي شهدته علاقات البلدين، وقال إنه سيبذل قصارى جهده لتطوير العلاقات الثنائية في مجالاتها كافة، وأشار إلى قدرة البلدين لتجاوز التحديات كافة عبر العمل المشترك، لافتاً إلى أن السودان يسير بخطى ثابتة لتجاوز التحديات الخارجية.

وأعرب عن تقدير بلاده لجهود السودان لتحقيق السلام والمصالحة في الإقليم.