انسحاب مرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية بسبب الاحتجاجات

أعلن المرشح الرئاسي الجزائري رئيس حزب "جبهة المستقبل"، عبد العزيز بلعيد، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.

وقال بعليد في بيان "أعلن انسحابي من سباق الانتخابات بسبب الاحتقان الشعبي، وعدم توفر أية ظروف جيدة لتنظيم انتخابات نزيهة".

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وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قد تقدم أمس بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك.

وخرج الآلاف إلى شوارع عدد من المدن الجزائرية احتجاجا على اعتزام بوتفليقة (82 عاما) الاستمرار في منصبه رغم مرضه منذ سنوات الذي جعل ظهوره نادرا.