الهند تستأجر غواصة نووية من روسيا

نقلت صحيفة "إيكونومي تايمز"، عن مصادرها الخاصة، أن موسكو ونيودلهي قد توقعان على عقد تأجير القوات البحرية الهندية غواصة نووية روسية ثانية.
ووفقا لمعلومات صحيفة "إيكونومي تايمز"، من المقرر أن يجري التوقيع على العقد، يوم 7 مارس.
وذكرت الصحيفة أن قيمة الصفقة تبلغ 3 مليارات دولار، ولم يتم ذكر نوع الغواصة المستأجرة. وقالت إن الهند ستستلمها في عام 2025، بعد تركيب عدد من الأنظمة الهندية الصنع على متنها.
كما تستخدم الهند الغواصة الروسية "نيربا"، مشروع 971، منذ عام 2012. وحصلت الغواصة على اسم "Chakra" لدى القوات البحرية الهندية. وتبلغ تكلفة إيجارها 900 مليون دولار. وكانت الغواصة النووية السوفييتية "كا-43"، مشروع "سكات"، تحمل الاسم ذاته، بعد استئجارها من قبل الهند في الفترة ما بين 1988-1992.
ومن المتوقع أن تحمل الغواصة الجديدة أيضا اسم "Chakra"، التي ستحل محل "نيربا"، بعد انتهاء مدة إيجارها في عام 2022.
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