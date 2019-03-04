صراع بين مانشستر يونايتد وسان جيرمان لضم لاعب دورتموند

يتنافس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بشراسة مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع الإنجليزي جادون سانتشو لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وقالت صحيفة الميرور البريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع سانتشو والتي تُقدر قيمته بـ100 مليون جنيه إسترليني.

ويريد باريس سان جيرمان كذلك ضم سانتشو والمتألق مع نادي بوروسيا دورتموند مؤخرًا وذلك من أجل ضمان الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وربما يتجه بوروسيا دورتموند لتوجيه صدمة لكلًا من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بالإبقاء على سانتشو.

وكان سانتشو أحرز 8 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة بالدوري الألماني في الموسم الجاري، خاصة أنه يُقدم النتائج الإيجابية منذ انضمامه لدورتموند قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2017.