ارتفاع أسعار النفط اليوم الاثنين مدعومة بخفض إنتاج أوبك

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مدعومة بخفض إنتاج أوبك، وتقارير بأن الولايات المتحدة والصين قريبتان من اتفاق لإنهاء نزاع الرسوم المرير الذى كبح نمو الاقتصاد العالمى. وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 65.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 18 سنتا أو 0.3% عن آخر تسوية. وبلغت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 55.94 دولار للبرميل بزيادة 14 سنتا أو 0.3%.



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