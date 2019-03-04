كوردوبا يحقق الفوز القاني علي كولون في الدوري الإرجنتيني

ورفع تاليريس كوردوبا رصيده إلى 30 نقطة ليقفز إلى المركز الثامن، وتجمد رصيد كولون عند 20 نقطة في المركز العشرين، بعدما مني بالهزيمة الثالثة مقابل تعادل واحد، في آخر 4 مباريات خاضها في المسابقة.وسجل خوان كومار ودايرو مورينو هدفي اللقاء في الدقيقتين 43 و58 من ضربة جزاء.
وتغلب باتروناتو على هوراكان، بهدف نظيف، سجله فيدريكو برافو في الدقيقة 56، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع عشر، وتجمد رصيد هوراكان عند 32 نقطة في المركز السابع، بعدما مني بالهزيمة الثالثة مقابل تعادلين في آخر 5 مباريات خاضها بالمسابقة.
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