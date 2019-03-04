3 مدربين مرشحين لتولي قيادة "ريال مدريد" بدلًا من "سولاري"

قبل أن تنتهي عاصفة مباريات كلاسيكو كرة القدم الإسبانية الثلاث الأخيرة، بدأ ريال مدريد في التفكير في أسماء بعض المدربين الذين يمكن لأحدهم أن يحل بديلا لمدربه الحالي سانتياجو سولاري.

وكان ريال مدريد قد قرر في وقت سابق تمديد تعاقد سولاري لعامين إضافيين، بعد أن لمح بارقة أمل فيما يخص مستقبل الفريق تحت قيادته، ولكن جاءت مباريات الكلاسيكو الأخيرة لتربك حسابات إدارة النادي الملكي، ليس لأن الفريق أخفق في أن يحقق الفوز في أي منها وحسب، بل لأنه تجرع الهزيمة في مباراتين منها على ملعبه، وحقق تعادلا في الثالثة.

وعلى أي حال، لا يزال أمام المدرب الأرجنتيني فرصة للبقاء في منصبه إذا ما نجح في خطف لقب دوري أبطال أوروبا، فإنجاز كهذا سيحول قطعا دون صدور قرار من إدارة ريال مدريد بالإطاحة به.

ويمتلك ريال مدريد فرصة كبيرة للعبور إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا على حساب أياكس الهولندي، بعدما حقق فوزا بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب على ملعب منافسه.

ورغم ذلك، وضعت إدارة ريال مدريد خطة للتعاقد مع مدرب جديد في حال إخفاق سولاري في التتويج بلقب البطولة الأوروبية، وفيما يلي نلقي الضوء على أسماء المدربين المرشحين بقوة لخلافة المدرب الأرجنتيني:

1 - الألماني يواكيم لوف:

يعد التعاقد مع لوف لقيادة ريال مدريد حلما قديما لرئيس النادي الملكي فلورينتيو بيريز، فالمدرب الألماني يتمتع بكل السمات التي يتطلع إليها بيريز في المدير الفني الذي يستحق تولي المهمة الفنية لناديه.

ويرى بيريز أن لوف يتمتع بالعديد من المزايا والصفات التي تؤهله لقيادة ريال مدريد، أبرزها طريقته الأنيقة في التعامل وأسلوبه الفني المتطور وسعيه الدائم لتحقيق الفوز. هذا بالإضافة إلى قيادته لألمانيا خلال السنوات العشر الأخيرة لتكون من بين أفضل المنتخبات على مستوى العالم، وحصوله معها على بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. ورغم توديع ألمانيا تحت قيادة لوف لمنافسات مونديال 2018 بروسيا مبكرا (من دور المجموعات)، جدد الاتحاد الألماني ثقته في المدرب المخضرم الذي قبل التحدي وقرر الاستمرار في منصبه، إلا إنه أبدى خلال الفترة الأخيرة استعداده لتولي المهمة الفنية لأحد الأندية وخاصة ريال مدريد. Advertisements وقال لوف في تصريحات له مؤخرا: "قضيت معظم وقتي مدربا للمنتخب ولكن كان يروق لي أيضا أن أقود أحد الأندية، ريال مدريد فريق يروق للجميع تدريبه". يشار إلى أن لوف قاد ألمانيا في 171 مباراة، حقق خلالها 110 انتصارا وتعادل في 32 لقاء وتجرع الهزيمة في 29 مباراة أخرى.



2 - الإيطالي ماسيميليانو أليجري: كان المدرب الإيطالي يتمتع هذا الموسم بفرصة كبيرة للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس، حيث أصبح لديه لاعبا كبيرا مثل البرتغال كريستيانو رونالدو بين صفوف فريقه، ولكن سقوطه بثنائية نظيفة أمام أتلتيكو مدريد على ملعب الأخير في ذهاب دور الستة عشر للبطولة أضعف هذه الفرصة بشكل كبير.



وفرط اليجري في الفوز بالبطولة الأوروبية الأكبر للأندية على مستوى العالم في مناسبتين، عندما سقط في النهائي مرتين أمام ريال مدريد وبرشلونة خلال السنوات الأخيرة. وبعيدا عن دوري الأبطال، حافظ أليجري ليوفنتوس على سطوته وسيادته المطلقة على الدوري الإيطالي، فقد قاد الفريق للفوز بـ5 ألقاب في هذه المسابقة، بالإضافة إلى أربعة ألقاب في بطولة الكأس المحلية. وقاد أليجري نادي السيدة العجوز في 256 مباراة، فاز في 184 مباراة منها وتعادل في 39 وهزم في 32 لقاء. 3 - الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو: كان هذا المدرب الكبير هو المرشح الأول لدى بيريز بعد الرحيل المفاجئ للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن ريال مدريد، ولكن قرار توتنهام الإنجليزي بتمديد تعاقده مع المدير الفني الأرجنتيني حال دون قدوم الأخير للعاصمة الإسبانية.

