محاكم بالخرطوم تقضي ببراءة العشرات من المتظاهرين

برأت محاكم في الخرطوم اليوم الاثنين عشرات المحتجين اوقفوا خلال التظاهرات قبل اعلان حالة الطوارئ في السودان الجمعة قبل الماضية.

وقضت محكمة الخرطوم شمال بتبرئة (8) موقوفين لعدم كفاية الادلة؛ وامرت بالافراج الفوري عنهم؛ فيما فصلت الاتهامات في مواجهة (7) اخرين لغيابهم من المثول امام المحكم.

كما امرت المحكمة بشطب بلاغات في مواجهة (5) لغياب الشاكي؛ وقضت بالافراج عنهم؛ فيما لاتزال محاكمات الطوارئ منقعدة في مواجهة العشرات من الموقفين خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة الخرطوم نهاية الاسبوع الماضي.

وقال تحالف المحامين الديمقراطيين الذي يترافع طوعا عن جميع الموقوفين في الاحتجاجات؛ أن المحاكمات التي جرت اليوم في مواجهة المحتجين؛ تمت بموجب القانون الجنائي؛ لان البلاغات تم تدوينها قبل قوانين واوامر الطوارئ التي اصدرها الرئيس البشير.

