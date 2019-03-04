مانشستريونياتد يحسم مصر سولسكاير

يرى آلان شيرر أسطورة كرة القدم الإنجليزية، أن النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يوناتيد، بات قريباً من الاحتفاظ بمنصبه في الشياطين الحمر بشكل دائم.

المهاجم السابق في الدوري الممتاز الإنجليزي آلان شيرر، يعتقد أن المدير المؤقت يتخذ بالفعل قرارات قبل بداية الموسم وفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسيصبح المدير الفني الدائم لليونايتد.

استلم سولسكاير منصبه في مانشستر يوناتيد بشكل جيد، منذ إقالة جوزيه مورينيو في منتصف ديسمبر.

المدرب النرويجي لا يزال غير محطم في 15 مباراة محلية، مع هزيمته الوحيدة في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، بهدفين دون رد.

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حقق فوز فريق الشياطين الحمر 3-2 على ساوثهامبتون يوم السبت الماضي، فوزه في المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتقد شيرر أن تولي سولسكاير منصب المدير الفني بشكل دائم في مانشستر يونايتد، مجرد مسألة وقت.

وقال شيرر: ما هي الوظيفة التي يقوم بها، لقد كان يعاني من عجز كبير وكان مانشستر يونايتد متخلفاً بـ 11 نقطة من الأربعة الأوائل عندما استلمه سولسكاير، وقاموا بذلك.

وأكمل: لا يهم ما إذا كان سيحصل على الوظيفة الأسبوع المقبل أو في نهاية الموسم - إنه يحصل على هذا العمل في النهاية، أنها فقط مسألة وقت.