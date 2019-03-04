أحدهم بشأن المعتقلين.. قرارات جديدة لـ"البشير" (تقرير)

عدة قرارات جديدة اتخذها الرئيس السوداني عمر البشير، خلال الفترة الماضية، في ظل ما تشهده الدولة من تظاهرات ضده احتجاجًا على تفاقم الأوضاع الاقتصادية، ما أدى إلى رفع وتيرة التصاعدات والمطالبة برحيله.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر الماضي ، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.

نقلت صحيفة "الانتباهة" عن مصارد لم تسمها، معلومات حول القرارات التي قال وزير الداخلية السوداني أحمد بلال، أن رئيس البلاد عمر البشير بصدد اتخاذها.

وكان بلال قال في مؤتمر صحفي، إن البشير سيتخذ قرارات مهمة تزيل الاحتقان وحالة الاحتراب والكراهية التي تسود هذه الأيام دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

وبحسب "الانتباهة"، فإن من أبرز القرارات التي ستتخذ في غضون الأيام المقبلة الإفراج عن المعتقلين السياسيين ودعوتهم للحوار الشامل، وحثهم على ضرورة المشاركة في الحكومة القادمة.

وأعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، عن إجراءات جديدة، وسط استمرار الاحتجاجات في تحدي قانون الطوارئ الذي أعلنه الرئيس السوداني قبل أيام.

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ودعا الرئيس السوداني، عمر البشير، المسؤولون عن الرياضة في البلاد إلى الاهتمام بتطوير النشاطات الرياضية خاصة كرة القدم.

وأصدر الرئيس السوداني توجيها بالإعداد والتخطيط، حتى يشارك المنتخب السوداني في نهائيات مونديال كأس العالم المقبلة بالدوحة القطرية العام 2022، لأول مرة في تاريخ السودان.

وقال البشير: "أتألم عندما أنظر لترتيب فرقنا بين الدول خاصة في رياضة كرة القدم، رغم أن السودان من مؤسسي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وأضاف البشير "هدفنا في العام 2022، يكون لنا منتخب يشارك في مونديال الدوحة، وهذا ليس من قبيل الأماني لكن عبر عمل برامج واضح، وبالحقيقة ليس هناك متسع من الوقت؛ فهناك ثلاثة سنوات لأجل يتم تجهيز فريق ويستطيع ينافس في كأس العالم، وهذا ليس سهلا لكن ليس مستحيلا"، مشيرا إلى أن العام الحالي سيكون عام الشباب.

وأضاف البشير "لذلك يجب أن نجلس كمسؤولين وكل الرياضيين وننظر لعمل برامج وخطط واضحة، ونحن كدولة علينا تهيئة المناخ المناسب والاهتمام بجمع ضروب الرياضة".