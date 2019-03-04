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"صلاح" يفشل في ملاحقة ميسي وكرستيانو

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي المصري محمد صلاح مهاجم الإنجليزي فشل في ملاحقة الثنائي الأفضل في العالم ليونيل وكريستيانو رونالدو.

وغاب محمد صلاح عن التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي مع ليفربول، ليفشل في استغلال تعثر ميسي وكريستيانو.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن ميسي لم يسجل هذا الأسبوع بالدوري الإسباني مع أمام في الكلاسيكو، ورغم ذلك يتصدر صراع الحذاء الذهبي.

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أضافت أن كريستيانو كذلك لم يسجل في مرمى نابولي بقمة مع يوفنتوس، وتوقف رصيده عند 19 هدفا، وتساوى معه كوالياريلا.

ووأكملت الصحيفة أن صلاح فشل في التسجيل أمام إيفرتون أمس الأحد بديربي ميرسيسايد، وأهدر إنفراد تام بمرمى الحارس بيكفورد، في اشارة لعدم استغلاله تعثر ميسي، عكس ما فعل مبابي.

كيليان استطاع أن يسجل هدفين مع باريس سان جيرمان أمام كاين في الدوري الفرنسي، وأصبح لديه 24 هدف خلف ليونيل ميسي صاحب الـ25 هدفاً.

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