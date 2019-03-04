"صلاح" يفشل في ملاحقة ميسي وكرستيانو

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي فشل في ملاحقة الثنائي الأفضل في العالم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
وغاب محمد صلاح عن التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي مع ليفربول، ليفشل في استغلال تعثر ميسي وكريستيانو.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن ميسي لم يسجل هذا الأسبوع بالدوري الإسباني مع برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، ورغم ذلك يتصدر صراع الحذاء الذهبي.
أضافت أن كريستيانو كذلك لم يسجل في مرمى نابولي بقمة الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، وتوقف رصيده عند 19 هدفا، وتساوى معه كوالياريلا.
ووأكملت الصحيفة أن صلاح فشل في التسجيل أمام إيفرتون أمس الأحد بديربي ميرسيسايد، وأهدر إنفراد تام بمرمى الحارس بيكفورد، في اشارة لعدم استغلاله تعثر ميسي، عكس ما فعل مبابي.
كيليان استطاع أن يسجل هدفين مع باريس سان جيرمان أمام كاين في الدوري الفرنسي، وأصبح لديه 24 هدف خلف ليونيل ميسي صاحب الـ25 هدفاً.
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