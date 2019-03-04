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قتيل و11 مُصابا في انفجار عبوة ناسفة بتعز اليمنية

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أعلن مصدر أمني يمني مقتل مدني وإصابة 11 آخرين اليوم الإثنين، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في مدينة تعز، 275 كيلومتراً جنوب صنعاء.

 

وقال المصدر إن "مجهولين زرعوا عبوة ناسفة محلية الصنع في شارع جمال وسط مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 11 آخرين بعضهم إصاباتهم خطيرة"، مؤكداً أن التحقيق في الانفجار لا يزال جاريًا.

 

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ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن زرع العبوة.

 

ويخضع شارع جمال ومعظم مناطق مدينة تعز لسيطرة القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، في حين تسيطر ميليشيا الحوثي على أطراف المدينة.

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