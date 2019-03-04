وقال الأمة في بيان اليوم الاثنين؛ أن ملتقى قيادات الحزب بالخرطوم والولايات؛ ناقش تطوير رؤية الحزب والاداء السياسي والتنظيمي؛ والخطوات التصعيدية للعبور التاريخي نحو الديمقراطية والسلام.
وأكد الحزب انه ماض في مساندة ودعم الثورة؛ بالتنسيق مع الاحزاب المشاركة في الحراك الثوري تحت اعلان الحرية والتغيير.
وقال رئيس الحزب؛ الصادق المهدي؛ أن الثورة التي تشهدها البلاد مشروع للعبور التاريخي يتجاوز الربيع العربي الي موجة تاريخية جديدة على المستوى الاقليمي.
واضاف "المرحلة المقبلة ستشهد الترتيب للمواكب في العاصمة والولايات؛ ومواصلة التعبئة للإعتصامات في مائة موقع، وتعزيز التنسيق المشترك مع الحلفاء في قوى الحرية والتغيير".
واشار الى إلتزام الثوار الأخلاقي والقيمي والتمسك بالسلمية وحماية المواطنين ودور الأسر السودانية الإيجابي إتجاه الثوار، اضافة الى الموقف الإيجابي من الأسرة الدولية؛ والدور الكبير للسودانيين في المهجر.
وطالب المهدي بإطلاق سراح المعتقلين ورفع قانون الطوارئ؛ مؤكدا رفضه عسكرة السلطة؛ داعيا الى تنحي الرئيس البشير لصالح نظام جديد والمحاكمات في إطار عدالة إنتقالية.
ومن جانبه قال رئيس المكتب السياسي لحزب الامة؛ محمد المهدي حسن؛ ان الحزب مشارك بفاعلية في الانتفاضة الشعبية؛ مضيفا ان النظام فقد الشرعية وسقط بعد قتل العشرات من المواطنين وتعذيب المئات وإعتقال الألاف.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الامة يعلن التعبئة العامة وسط جماهيره لاسقاط حكومة البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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