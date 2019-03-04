بدء صرف مستحقات متضرري حادث “الباخرة عشرة رمضان”

التاريخ: 04-مارس-2019
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أعلن رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية حميدة الحاج محجوب، بدء تنفيذ أحكام وصرف مستحقات المتضررين من حادث الباخرة عشرة رمضان الذي وقع في 25 مايو 1983م.
وطالب حميدة في تصريح حسب صحيفة الصيحة أمس، الذين لديهم أحكام قضائية صادرة من المحاكم المصرية بالاتصال فوراً بالمحامين المصريين الموكلين نيابة عنهم في تلك القضايا لاستلام استحقاقاتهم.
وكانت الصحيفة نشرت في أعدادها السابقة تقريراً عن تعويضات الباخرة عشرة رمضان التي لم تنفذ منذ عام 1983، وأشارت لوجود متضررين لم يلجأوا للمحاكم المصرية بعد أن تلقوا وعداً من مصلحة الملاحة النهرية السودانية في وقت سابق بدفع تعويضاتهم بالخرطوم.
يذكر أن جملة المبالغ التي ستدفع كتعويضات تبلغ ستة ملايين جنيه، تم الاتفاق على تسديدها مناصفة بين حكومتي السودان ومصر.. وأودى حادث “الباخرة عشرة رمضان” بحياة (350) راكباً سودانياً كانوا على متنها في رحلة عودتها من مصر لميناء حلفا، وهيئة وادي النيل للملاحة هي هيئة سودانية مصرية تمتلك عدداً من بواخر الركاب والشحن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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