إجراءات صارمة ضد مدير برامج بإحدى الفضائيات الشهيرة

أفادت مصادر تعمل داخل إحدى الفضائيات الكبرى بأن إدارة الفضائية ستتخذ إجراءات صارمة ضد مدير البرامج قد تصل حد الفصل ومغادرة منصبه خلال الأيام القليلة المقبلة . وذلك عقب الخلافات التي نشبت بينه وبين مديري الأقسام وشخصيات بارزة داخل الفضائية الأكثر مشاهدة، وقالت مصادر إن خلافات مدير البرامج والكوادر أصبحت الأبرز داخل الفضائية . Advertisements تم تقديم شكاوي بصورة مكررة للمدير العام الذي أكد لهم وبحسب صحيفة مصادر، أنه سيتحدث معه بخصوص الأمر في اجتماع مطول، وإذا لم يستجب للأمر سيتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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