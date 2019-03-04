بالفيديو .. تلاحم تظاهرات سودانية وجزائرية بلندن

انطلقت تظاهرات من الجالية الجزائرية بالمملكة المتحدة لندن احتجاجاً على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وبنفس التوقيت خرج مئات من المتظاهرين السودانيين المقيمين ببريطانيا، مطالبين بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير. وبحسب مشاهدة محررة أخبار الخليج 365 التقى موكبين التظاهرات السوداني والجزائري في مشهد مهيب بوسط العاصمة البريطانية، ويهتفون بـ “الشعب يريد إسقاط النظام” و (من السودان لي وهران يسقط يسقط الطغيان). Advertisements وبحسب أخبار الخليج 365 وجد الفيديو اعجاباً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي ووصفوه بالمهيب وقال نشطاء : ” الجزائريين والسودانيين متشابهون في الثورات لا يخافون الموت”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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