بالصور.. ولاة الولايات العسكريين يقرعون جرس امتحانات الشهادة السودانية بالمدارس

التاريخ: 04-مارس-2019 فى : أخبار 52 مشاهدة قال مسؤول إن الامتحانات سارت بصورة هادئة ومستقرة ومتميزة، وأرضت طموح الممتحنين في كل ولايات السودان. وبحسب أخبار الخليج 365 قرع ولاة الولايات يوم السبت الماضي الجرس ببدء امتحانات الشهادة السودانية بجميع الولايات التي يجلس لها أكثر من 500 ألف طالب وطالبة. Advertisements وفي ولاية البحر الأحمر يجلس مايزيد عن ١١ ألف طالبا وطالبة للامتحان في ( 92) مركزا وقرع الجرس الوالي اللواء ركن مصطفي محمد نور من مدرسة سعدابى الثانوية بنات بحضور وزيرة التربية والتوجيه وعدد من القيادات التشريعية والتنفيذية والتربوية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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