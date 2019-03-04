سجن صبي قتل شاباً ضبطه في وضع مخل مع شقيقته

التاريخ: 04-مارس-2019 فى : حوادث 7 مشاهدة أصدرت محكمة الأسرة والطفل بأم درمان برئاسة القاضي “ابراهيم حسن الطاهر” حكماً قضى بالسجن (3) سنوات ضد صبي، وإيداعه الإصلاحية، والزمت أسرة الصبي بدفع الدية كاملة لأولياء الدم تقدر بحوالي (373) ألف جنيه، ووفق الاتهام سدد الجاني طعنات قاتلة للضحية أثناء ضبطه في وضع مخل بالآداب العامة مع شقيقته، بضاحية المنصورة بأم درمان حسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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