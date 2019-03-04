قطر: لم تخذ قرارا بعد لشراء منظومة الصواريخ الروسية

قال وزير الخارجية القطري، إنه لم يتم اتخاذ قراراً بعد بشأن شراء قطر لنظام الدفاع الصاروخي الروسية اس-400، وهو اتفاق محتمل أفيد بأنه أثار معارضة من السعودية.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، "هناك نقاش لشراء معدات روسية مختلفة، لكن لا يوجد تفاهم حتى الآن فيما يتعلق بهذه المعدات.