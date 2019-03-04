أمريكا تحذر من احتجاز "جوايدو" لدى عودته لفنزويلا

أكدّ مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، اليوم أن أية محاولة لاعتراض العودة الآمنة لزعيم المعارضة الفنزويلى خوان جويدو، ستواجه "ردا قويا وكبيراً" من واشنطن والمجتمع الدولي.
وكتب بولتون على موقعه على تويتر: "الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان جوايدو أعلن عن عودته المزمعة إلى فنزويلا، أي تهديد أو عمل ضد عودته الآمنة سيتم مواجهته برد قوي وكبير من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".
وقال جوايدو الأحد في بث مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي أنه خلال "جولته" في المنطقة تلقى دعمًا من السلطات في كولومبيا والبرازيل وباراغجاي والأرجنتين والإكوادور، وأعلن عن خطط للعودة إلى بلاده يوم الاثنين، وتحديه لقرار المحكمة العليا الفنزويلية، التى منعته من السفر.
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