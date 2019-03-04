محاولات لإنقاذ الجنيه السوداني من الغرق (تقرير)

عدة محاولات تتبعها الحكومة السودانية لإنقاذ الجنيه السوداني من الغرق بعدما تفاقمت الأوضاع الاقتصادية في البلاد، كما إزدادت معدلات التضخم.

وسعر صرف الجنيه السوداني الدولار الامريكي63.00 جنيه، الريال السعودي17.05 جنيهاً، الدرهم الاماراتي17.50 جنيها، اليورو71.00 جنيها، الجنيه الاسترليني79.11 جنيها، لجنية المصري3.50 جنيها، الريال القطري17.40 جنيه.

وأعلن البنك المركزي عن ترتيبات ودراسات جارية للسوق الموزاي، من أجل إعلان التراجع عن السعر الرسمي للدولار المحدد من قبل آلية صناع السوق.

وكشف الناطق باسم الآلية جعفر محمد عبده حاج، عن ترتيبات ودراسات جارية لحالة السوق، بهدف إعلان التراجع عن سعر الدولار الحالي.

وقلل من الانخفاض الحالي للدولار الأمريكي، واعتبره نتيجة للإجراءات الأمنية التي اتخذت الأسبوع المنصرم من جانب الحكومة.

وأكد جعفر أن الآلية تعمل على إعلان السعر وفق آلية العرض والطلب، لكبح جماح السوق السوداء والحد من المضاربات في أسعار العملة.

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و أكد مصطفي يوسف حولي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف ان انخفاض الدولار جاء لاجراءات اقتصادية مستمرة بدأت منذ العام 2018م ، داعياً هيئة الجمارك السودانية الى العمل على زيادة الايرادات وتشجيع الصادرات والعمل علي احلال الواردات ومنع التهريب والمهربين .

جاء ذلك لدي لقائه الأحد بمكتبه بوزارة المالية باللواء د.بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك السودانية ،بحضور عمر فرج الله دفع الله وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي .

وأوضح اللواء بشير الطاهر بشير ان اللقاء بخصوص الأداء للجمارك من خلال المساعي والترتيبات التي بدأت منذ العام 2018م مؤكداً أن الأداء في الجمارك تحسن نسبة للرقابة الجمركية الفاعلة والمجهودات التي بذلت لمكافحة للتهريب ، مشيراً الى أن الجمارك ترفد وزارة المالية بنسبة كبيرة من الايرادات ، وقامت بتنفيذ قرار وزارة المالية بتخفيض الدولار الجمركي من 18% الي 15% والذي أحدث تفاؤلاً وسط المجتمع السوداني ، وأضاف الطاهر أن الجمارك تساهم في خفض التضخم وتثبيت الاسعار وخلق الاستقرار الاقتصادي ،وتقدم المزيد من التسهيلات والاجراءات السهلة لكل الموردين والمتعاملين معها لانسياب التجارة وتوفير احتياجات المواطن بصورة معقولة والمساهمة في التنمية المحلية وحماية الصناعة المحلية والنهوض بها , اضافة لتطبيق احلال الواردات، وقال إن من أهم واجبات الجمارك تشجيع الانتاج المحلي وحماية الصناعة المحلية مقابل تخفيض الواردات واحلالها بالصناعات المحلية وتشجيع الصادرات بكل السبل .

وأضاف اللواء بشير الطاهر ان التهريب يمثل تحدياً للسودان والجمارك مبيناً أن جزءاً كبيراً من الحدود يتم مراقبتها الكترونياً بواسطة الكاميرات والرادرات عبر الطائرات .

وقال إنه تمت مناقشة الخطة الاستراتيجية مع وزير المالية لرفد الجمارك بمعينات العمل دعماً للجمارك لايقاف وقفل الحدود امام التهريب والمهربين للسلع السودانية لدول الجوار ، بجانب التحدي الجديد لتهريب السلع الممنوعة والمحظورة والمضرة والمخدرات ، وأن الجمارك بذلت جهوداً كبيرة ومقدرة للحد من هذه الممارسات غير القانونية.