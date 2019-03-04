فمن المقرر أن يطلق الديمقراطيون اليوم، الاثنين، تحقيقا حول إساءة استخدام السلطة والذى يمكن أن يتحول بسهولة إلى عملية أكثر خطورة بكثير، مع طلب واسع للحصول على الوثائق من حكومة ترامب، ومن عائلته وأيضا إمبراطوريته العقارية.
وقد رد الرئيس على محنته المتفاقمة بدفاع قوى، بعدما أدت شهادة محاميه السابق مايكل كوهين الأسبوع الماضى إلى تعميق حالة الضعف السياسى التى يعانى منها قبيل تقديم تقرير المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى روبرت مولر.
وقال ترامب فى تغريدة له على تويتر أمس، الأحد، إن التحرش الرئاسى من قبل الديمقراطيين على أعلى مستوى فى تاريخ بلادنا. وبالمثل، وسائل الإعلام الفاسدة التى لم يتعين على أى رئيس من قبل أن يتحملها، ومع ذلك كان العامان الأولان الأكثر نجاحا لأى رئيس.
إلا أن رئيس لجنة القضاء فى مجلس النواب جيرى نادلر، والذى يمكن أن يقود فى النهاية أى إجراءات للعزل، أشار إلى تصعيد مهم فى تحقيقات الكونجرس حول ترامب. حيث يخطط نادلر، الديمقراطى عن نيويورك، أن يطلب وثائق من 60 شخصا وكيان مقرب من ترامب، بينهم وزارة العدل ومنظمة ترامب والبيت الأبيض، والتى ستسخدم لتقديم القضية للرأى العام الأمريكى بشأن عرقلة العدالة والفساد وإساءة استخدام السلطة، بحسب ما صرح نادلر أمس، الأحد، لقناة "إيه بى سى".
كانت هذه تفاصيل خبر سى إن إن: إجراءات عزل ترامب تبدو أكثر من مجرد احتمال نظرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.