مقتل 4 أمريكيين وقائد طائرة فى تحطم مروحية شمالي كينيا

أعلنت ذلك الشرطة الكينية اليوم الاثنين، فى تغريدة على صفحتها على تويتر نقلتها صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكترونى، وقالت الشرطة "إن سبب تحطم الطائرة لا يزال غير مؤكد، وأنه سيتم إعلان أسماء الضحايا بمجرد إبلاغ أقاربهم"،
وأضافت أن المروحية كانت واحدة من اثنتين هبطتا فى "معسكر خيام" فى الجزيرة، وأن الطائرة الأخرى أقلعت من المنطقة بأمان.
وذكرت منصة الإخبار الكينية "كابيتال اف ام فى" صباح اليوم الاثنين، أن الأمريكيين كانوا من السياح الذين زاروا المعسكر وكانوا فى طريق عودتهم عندما وقع الحادث.
وقالت المنصة إن الطيار يدعى ماريو ماجونجا، وأنه من بين الطيارين العاملين مع نائب الرئيس الكينى وليام روتو.
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