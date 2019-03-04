جون بولتون يفجر مفاجأة…احتجاز طبيب أمريكي في “ريتز كارلتون”السعودي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجر جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، مفاجأة، بعد انتشار تقارير حول احتجاز طبيب أمريكي في “ريتز كارلتون” بالعاصمة الرياض.

وقال بولتون في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية على علم باحتجاز الطبيب الأمريكي السعودي، وليد فتيحي.

وأضاف: “حتى هذه اللحظة، يمكننا أن نذكر أن الطبيب الأمريكي سمح له بالتواصل القنصلي، أي أن الدبلوماسيين الأمريكيين في السعودية زاروه”.

وتابع: “ليس لدينا أي معلومات إضافية في هذه المرحلة”.

أما المتحدث باسم الخارجية الأمريكي، فقال في بيان قدمته إلى شبكة “سي إن إن”: “نعلم أن وليد فتيحي، معتقل في السعودية، ونوفر له الخدمات القنصلية الكاملة، ونتابع قضيته مع الحكومة السعودية”.

وأردف: “نأخذ كل ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب على محمل الجد”.

كما قالت الخارجية الأمريكية في تصريحات أخرى لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إنها تأخذ جميع المزاعم حول تعرض الطبيب الأمريكي السعودي للانتهاكات والتعذيب على محمل الجد.

وتابعت: “نحث الحكومة السعودية وجميع الحكومات، على ضمان المحاكمة العادلة، والتوقف عن أي عمليات احتجاز تعسفي خارج نطاق القضاء، وتطبيق مبادئ الشفافية وسيادة القانون”.

ومضت: “كما ندعو الحكومة السعودية وجميع الحكومات إلى معاملة السجناء والمحتجزين بطريق إنسانية، وضمان التحقيق في تلك الادعاءات بشأن التعذيب بسرعة وبصورة شاملة”.